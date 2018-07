O Youtube, maior site de vídeos no restante do mundo, é censurado no país asiático

PEQUIM – Os dois principais sites de armazenamento de vídeos na China, “Youku” e “Tudou“, anunciaram a fusão de suas duas companhias nesta segunda-feira depois de anos de rivalidade e, por isso, passarão a dominar totalmente o mercado onde o YouTube segue bloqueado pela censura.

A operação, que consistiu na compra das ações da Tudou por parte da Youku para firmar uma nova empresa com o nome de ambas, “marca o início de uma nova era na indústria chinesa de vídeo online”, opinou a agência oficial Xinhua ao comentar essa “inesperada notícia”.

Fundada em 2006, a Youku dominou durante muito tempo o mercado dos vídeos online na China, porém, a Tudou (“batata”), criada um ano antes, sempre foi uma dura rival e, em algumas ocasiões, até chegou a superar sua concorrente no mercado.

Com centenas de milhões de visitas, os dois sites se encontram na lista das 50 páginas de internet mais vistas do mundo, segundo o ranking de Alexa, apesar das duas serem destinadas apenas ao público chinês e usarem o mandarim em seus serviços online.

Nas últimas semanas, antes da confirmação dessa fusão, as duas empresas chegaram a protagonizar um conflito público. Nesta ocasião, os sites se acusavam mutuamente de usarem conteúdos exclusivos sem permissão.

No final do último ano, a Youku tinha um 21,8% do mercado no setor de vídeos online chinês, enquanto a Tudou possuía 13,7%. No entanto, devido ao aumento dos custos de programação e banda larga, as duas empresas registraram perdas no último trimestre.

Segundo estudos de mercado, a China é o país com mais internautas do mundo, mais de 500 milhões de usuários, sendo que a maioria deles utiliza a web para ver vídeos.

