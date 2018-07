Mais da metade das pessoas ouvidas em pequisa acredita que ataques virtuais são uma tática de guerra necessária

NOVA YORK – A maioria dos norte-americanos acredita que o governo dos Estados Unidos deveria utilizar ciberataques caso sejam necessários, nunca foram a um psiquiatra ou terapeuta, e muitos deles apontam James Bond como seu herói ficcional favorito.

Dos 1.045 adultos consultados em uma nova pesquisa, 56% acreditam que os ataques virtuais são uma tática de guerra necessária, com 27% se posicionando contra a ideia e 17% afirmando que não sabiam.

Alvos de ataques recentes, que incluem a prestadora de serviços de defesa para o governo norte-americano Lockheed Martin, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Agência Central de Inteligência (CIA), levantaram dúvidas sobre a segurança dos sistemas de computação governamentais e corporativos, assim como a capacidade de se localizar os hackers.

“Talvez por causa dos filmes ou então devido a alguns incidentes recentes que foram muito divulgados, os norte-americanos parecem estar cientes de que os ciberataques são mais uma ameaça ao seu modo de vida do que qualquer tipo de tática de guerra tradicional”, disse Cullen Murphy, editor-chefe da Vanity Fair.

Outras descobertas. A pesquisa 60 Minutes/Vanity Fair também mostrou que, embora, no geral, 64% das pessoas afirmem que nunca foram a um terapeuta ou psiquiatra, quatro em 10 norte-americanos entre 30 e 34 anos afirmaram que já foram a um.

James Bond foi, de longe, o herói principal da ficção que os norte-americanos acompanhariam em uma aventura, com 31% dos votos, muito à frente de Sherlock Holmes, com 20%, do Capitão Jack Sparrow, com 18%, e de Harry Potter, com 15%. Lara Croft, única heroína do sexo feminino competindo, teve apenas 9% dos votos.

/ Paula Rogo (REUTERS)