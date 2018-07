Número de notificações aumentou 287% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado

SÃO PAULO – O número de notificações de ataques de segurança na internet brasileira aumentou 40% no segundo trimestre contra os três primeiros meses do ano, mostrou uma pesquisa do Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil (CERT.br).

Na comparação com o segundo trimestre de 2010, os 127 mil ataques apurados de abril a junho representam um incremento de 287%.

Já a quantidade de ataques a servidores, que exploram vulnerabilidades em aplicações da internet e conseguem hospedar páginas falsas e inserir modificações nos sites originais, avançou 14% sobre o primeiro trimestre e 69% sobre o mesmo período do ano anterior.

Segundo o CERT.br, tais dados confirmam a tendência de aumento de ataques a servidores verificada recentemente.

Entre 20 e 28 de junho, mais de 200 sites de órgãos públicos brasileiros foram alvo de hackers, de acordo com dados do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), incluindo o portal da Presidência da República, os sites da Receita Federal e do IBGE.

Os ataques a servidores apresentam tendência de crescimento desde 2007, afirmou o CERT.br, devido à utilização de sistemas mais complexos na elaboração de sites, que criam vulnerabilidades, e à falta da realização de checagens de segurança por parte de desenvolvedores.

Tentativas de fraude, propagação de códigos maliciosos e outros incidentes de segurança também cresceram na comparação anual.

