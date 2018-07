Em um ano, cresceu em 30% a quantidade de pessoas que acessam a web do domicílio; são 37,2 milhões de usuários ativos no Brasil

Evolução do número de usuários ativos no Brasil. FOTO: NetView/Ibope Nielsen Online

SÃO PAULO – O número de pessoas com acesso à internet em casa cresceu 30% no último ano, de acordo com uma pesquisa do Ibope Nielsen Online divulgada nesta quinta-feira, 7. Segundo o estudo, no Brasil, entre maio de 2010 e maio deste ano, 8,7 milhões de pessoas passaram a se conectar à web de casa, o que faz com que a quantidade de usuários ativos saltasse de 28,5 milhões para 37,2 milhões no período. Levando em conta quem acessa a internet no trabalho, o número sobe para 45,7 milhões.

—-

O tempo de permanência conectado à web também evoluiu segundo a pesquisa. Durante o mês de maio, a população com acesso navegou, em média, por 48 horas e 17 minutos, o que representa um crescimento de 6,4% em relação a abril, quando o tempo médio de navegação foi de 45 horas e 22 minutos.

Neste quesito (de tempo médio conectado à rede), o Brasil lidera o ranking mundial, à frente de países com Alemanha, França e Espanha, cuja população com acesso à internet não fica mais de 35 horas conectada por mês.

A pesquisa observou também que tipo de sites mais atraíram os internautas durante o mês de maio. Entre as categorias pesquisadas, a que registrou o maior crescimento percentual do número de usuários únicos foi a de sites de automóveis, com evolução de 10,9% em relação ao mês anterior, chegando a 10,3 milhões de usuários únicos.

O estudo relaciona o crescimento ao aumento de 26% na quantidade de campanhas de publicidade online feitas por fabricantes de veículos, peças e acessórios no período, sobretudo os anúncios de carros de passeio nacionais, que cresceram 164% entre abril e maio deste ano.

—-

