Depois do botão Curtir sair da rede social e se espalhar pela web, outra funcionalidade do Facebook promete aparecer por aí: o botão “send” (enviar). A nova funcionalidade permitirá ao usuário compartilhar determinado conteúdo com seus amigos e grupos do Facebook e também enviar a e-mails comuns.

Por enquanto, 50 sites têm a nova ferramenta.

O Facebook também anunciou, nesta segunda-feira, 25, melhorias no sistema de grupos, lançado em outubro do ano passado. A primeira é a introdução de álbum de fotos – antes era possível postar apenas uma em um grupo, agora várias poderão sem enviadas de uma vez. As fotos são visíveis apenas para quem está dentro do grupo.

Ainda dentro do grupos, a rede social lançou o Facebook Questions, aplicativo que permite que perguntas sejam compartilhadas com os membros do grupo. Além disso, a partir de hoje, os administradores terão de aprovar quem foi convidado a entrar no grupo. Até agora, qualquer participante podia convidar qualquer pessoa para entrar no grupo – não havia a moderação dos proprietários da página.

O Facebook estima que existam mais de 50 milhões de grupos, mas nem todos são ativos. A expectativa é que o botão “Send” ajude a aumentar o uso dos grupos dentro da rede social. Antes, já era possível compartilhar links com grupos, mas, agora, isso poderá ser feito sem sair da página em que se está.