Por Roy Furchgott

A concorrência entre duas provedoras de telefonia VoiP (pela internet) pode resultar em chamadas mais baratas para as pessoas que fazem muitas ligações internacionais.

A disputa teve início em meados do ano quando a Fring, empresa que desenvolve o aplicativo VoIP para celulares, disse que o Skype estava bloqueando o acesso aos seus programas. Os usuários do Fring eram até então capazes de usar uma conta do Skype para pagar pelas chamadas feitas com o Fring nos seus telefones.

O Skype diz que a acusação é falsa, mas o resultado é que o Fring começou a vender seus próprios minutos de chamada por meio de uma serviço chamado FiringOut, muitas vezes oferecendo preços menores do que os do Skype.

Uma rápida olhada nos preços cobrados pelas chamadas internacionais mostra que o serviço do Fring é mais barato que o do Skype. Para ligar para a França (a partir dos EUA), por exemplo, o Fring cobra US$ 0,017 por minuto, enquanto o Skype cobra US$ 0,023. Para chamadas ao México, o Fring cobra US$ 0,062 por minuto, e o Skype, US$ 0,105 (apesar de as chamadas pelo Skype para a Cidade do México custarem US$ 0,023 por minuto). Chamadas para a Itália custam US$ 0,017 por minuto pelo Fring e US$ 0,023 por minuto pelo Skype.

É claro que, em se tratando dos preços das chamadas telefônicas, as coisas nunca são tão simples. Para começar, o Skype funciona tanto nos computadores quanto dos celulares, enquanto a rede do Fring funciona apenas nos celulares, e o FringOut está disponível apenas nos celulares da Nokia, sendo em breve lançado para o Android e o iPhone,

de acordo com o que dizem.

Além disso há exceções para as taxas cobradas pelas chamadas internacionais — como no caso das chamadas para a Cidade do México –, com a possibilidade de haver preços especiais para locais específicos de diversos países. As chamadas podem variar de preço também com base no dispositivo a partir do qual são feitas e atendidas

(chamadas para celulares são mais caras do que as feitas para linhas fixas).

Para complicar ainda mais, chamadas entre usuários do Skype são gratuitas, assim como as ligações feitas entre usuários do Fring.

Há serviços ainda mais baratos, exigindo que o usuário disque um número para redirecionar a chamada para o exterior. Estes serviços costumam reservar um número diferente para cada chamada feita pelo usuário, resultando numa ficha de contato superlotada.

A Rebtel, uma dessas empresas, automatizou este processo para as chamadas feitas a partir de aplicativos para iPhone e Android; dizem que o BlackBerry logo ganhará um recurso semelhante. Com o aplicativo da Rebtel, basta discar o número internacional e todas as tarefas de roteamento e designação de números são feitas em segundo plano, fora da

vista do usuário. O custo de uma chamada para um número fixo na França, no México ou na Itália é de US$ 0,019 por minuto. Como no caso dos demais serviços, as chamadas para outros membros da rede Rebtel são gratuitas, apesar de, como no caso de toda chamada celular, os minutos de chamada local serem cobrados.

É possível que a disputa faça com que os preços caiam ainda mais, o que para o consumidor significa mais economia, mas também mais pesquisa entre as alternativas do mercado.

Atualização: 6 de outubro, 9:32 – o FiringOut já está disponível para os celulares equipados com sistema operacional Android.