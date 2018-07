Plataforma de pagamento online é do grupo chinês Alibaba. FOTO: REUTERS Plataforma de pagamento online é do grupo chinês Alibaba. FOTO: REUTERS

XANGAI – A participação das transações de dispositivos móveis na Alipay, a plataforma de pagamento online afiliada ao Alibaba, saltou para 54% de todas as transações nos primeiros dez meses do ano ante 22% durante o ano passado inteiro, disse a companhia.

O aumento foi movido em parte pela adoção de aparelhos móveis por consumidores em áreas rurais e cidades menores como as ferramentas primárias para compras online, segundo comunicado da Ant Financial Services Group, que controla a Alipay.

Mais de 55% de todas as transações móveis no ano até outubro, no entanto, ainda vieram de cidades de primeiro nível e províncias costeiras incluindo Pequim, Xangai, Guangdong, Zhejiang e Jiangsu.

O comunicado não forneceu detalhes sobre o valor ou número das transações para os primeiros 10 meses. Uma porta-voz disse que o crescimento foi sustantado pela crescente adoção de dispositivos móveis na China, o crescimento contínuo no comércio mobile, o custo relativamente baixo de plataformas móveis em comparação a computadores e a expansão dos serviços da Alipay.

As transações via dispositivos móveis são uma enorme oportunidade para a Alibaba. O Centro de Informação sobre Rede de Internet da China relatou em julho que durante a primeira metade do ano, os aparelhos móveis se tornaram o principal meio através do qual chineses acessam a Internet, com mais pessoas ficando online pelos telefones do que em computadores pesoais./REUTERS