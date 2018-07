FOTO: Wikimedia Commons

O mercado brasileiro de televisão por assinatura cresceu 2,5% em fevereiro em relação ao mês anterior, atingindo presença em 17% dos domicílios do país, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgados na segunda-feira, 28.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Os serviços de TV paga por meio de cabos, microondas ou satélite passaram a atender 10,2 milhões de domicílios do país. Em fevereiro de 2010, eram cerca de 7,7 milhões de residências.

De acordo com a agência reguladora, o aumento da base de assinantes de serviços via satélite se manteve superior ao dos serviços via cabo.

Enquanto o crescimento da TV paga via satélite pulou de 3,1% em janeiro para 4,3% em fevereiro, as assinaturas de serviços via cabo avançaram 1,1% no mês passado, após alta de 0,5% em janeiro.

Os serviços de TV por assinatura via satélite ainda ficam atrás em participação de mercado, com 47,3% da base de assinantes, mas estão mais perto dos serviços via cabo, com market share de 49,7% em fevereiro.

No acumulado de 12 meses até fevereiro, as regiões Norte e Nordeste mantiveram a liderança do crescimento, avançando 55,1% e 54,6%, respectivamente, contra média nacional de 31,7% no período.

/ Priscila Jordão (REUTERS)