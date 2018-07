FOTO: REPRODUÇÃO FOTO: REPRODUÇÃO

SÃO PAULO – A revista Wired publicou uma descoberta na quarta-feira: o Twitter permite jogar mais de 2,6 mil games gratuitamente sem sair da plataforma de microblogs. Pac-Man, Street Fighter, Sim City e Donkey Kong são alguns dos jogos disponíveis.

Esta função ocorre graças ao Internet Archive, instituição que preserva a memória virtual. Desde 2014, há a criação do catálogo de jogos que já ficaram disponíveis na rede.

Para que o recurso funcione, basta pegar a URL do game no site do Internet Archive e tuitar. A plataforma de microblogs automaticamente reconhece o jogo e cria uma prévia do conteúdo. Depois, basta jogar e se divertir.

Infelizmente, a visualização dos jogos funciona apenas quando o usuário entra no Twitter através de um computador. Tablets e smartphones não suportam a tecnologia.