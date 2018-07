O segundo modelo dos smartphones da Samsung, lançado há menos de três meses, ainda não está disponível nos EUA

SEUL – A Samsung Electronics anunciou nesta quarta-feira que vendeu em todo o mundo mais de cinco milhões de unidades de seu modelo de smartphone Galaxy S2, lançado há menos de três meses, informou a agência local “Yonhap”.

Este modelo, mais rápido e leve que seu antecessor, o Galaxy S, saiu à venda na Coreia do Sul em 29 de abril e foi lançado em maio no Japão e em vários países europeus.

O modelo foi colocado à venda na China no início desta semana e ainda não está disponível nos Estados Unidos, onde será lançado em agosto, segundo anunciou a companhia sul-coreana na semana passada.

A Samsung, que apresentará nesta sexta-feira seus resultados no segundo trimestre do ano, vendeu mais de 1 milhão de aparelhos na Coreia do Sul e já anunciou no começo do ano sua intenção de distribuí-lo em 120 países e vender 10 milhões de unidades em nível global.

Os analistas esperam que a divisão de telefonia celular da Samsung, a segunda maior fabricante do mundo neste segmento, apresente resultados trimestrais muito positivos graças ao sucesso de vendas de seu novo dispositivo com tecnologia Android.

O Galaxy S2 é mais fino que o Galaxy S e seu sistema operacional funciona duas vezes mais rápido, graças a um processador de 1,2 GHz de núcleo duplo, enquanto a navegação pela internet é 25% mais veloz, segundo a fabricante.

