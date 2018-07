Segundo dados oficiais, 40% da população do país está conectada

PEQUIM – O número de internautas chineses superou a marca de 500 milhões, o que representa 40% da população do país asiático, segundo dados oficiais divulgados na sexta-feira, 30.

Segundo os últimos números do Escritório Estatal de Informação da Internet, o número de usuários da rede nas zonas rurais da China, as mais pobres, alcançou 130 milhões, indicou o diretor da repartição, Wang Chen. Desta forma, os internautas das zonas rurais somam 27% do total, informou o diário econômico Caijing.

A China se mantém como o maior mercado de internet do mundo, seguida pelos Estados Unidos, com 245 milhões de usuários e um índice de penetração de 78,2%, e pela Índia, com 100 milhões e 8,4% de sua população.

Segundo Wang, o setor de internet se tornou um dos mais estratégicos do país asiático, já que, por exemplo, as vendas na rede dão trabalho direto a dois milhões de chineses e a outros 13 milhões de forma indireta.

Além disso, quase metade dos 500 milhões de internautas chineses faz uso das redes sociais para comunicar-se e compartilhar informações.

No aspecto negativo, 100 milhões de chineses são vítimas de vírus informáticos, segundo um estudo da companhia Rising publicado este mês pela imprensa oficial chinesa.

