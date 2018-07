Dados são de novembro do ano passado e representam 37,7% de taxa de penetração da internet na população do país

O número de pessoas com acesso à internet na China chegou a 505 milhões no fim de novembro, anunciou o China Internet Network Information Center (CNNIC) nesta quarta-feira, 11.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A internet agora tem uma taxa de penetração de 37,7% da população, alta de 3,4% em relação ao fim de 2010. Em países vizinhos tecnologicamente mais avançados – Japão e Coreia do Sul – esse índice é de mais de 70%.

No fim de novembro, os usuários de microblogs saltaram para 300 milhões, ante 195 milhões no fim de junho, concluiu o levantamento da CNNIC liberado nesta quarta-feira, de acordo com a agência chinesa de notícias Xinhua.

Em dezembro, o governo municipal de Pequim avisou que teria maior controle sobre os microblogs, que incomodaram as autoridades com sua rápida disseminação de notícias, e deu três meses para os usuários utilizarem seus nomes reais.

A líder do mercado chinês de microblogs Sina e a Weibo estão trabalhando em um sistema de verificação das identidades dos usuários para se adequarem à nova regra.

/ REUTERS