Ibope Nielsen registra aumento de 14% em um ano na quantidade de pessoas com acesso à rede

FOTO: J.F.DIORIO/AE (Arquivo: julho/2006)

SÃO PAULO – A quantidade de pessoas com acesso a internet no Brasil chegou a 61,2 milhões em setembro de acordo com o Ibope Nielsen Online. Em um ano, o instituto registrou um aumento de 14% no número de internautas que têm acesso à rede em casa ou no trabalho. Do total de internautas, 46,3 milhões foram usuários ativos em setembro.

Segundo o Ibope, 58 milhões de brasileiros têm computador com acesso à internet em casa. Há um ano eram 10 milhões a menos. Porém, a velocidade da conexão ainda é muito baixa. Quase 8 milhões desses usuários têm uma internet de, no máximo, 512 kilobits por segundpo (Kbps) e 18 milhões de pessoas usam uma conexão entre 512 Kbps e 2 megabits por segundo (Mbps).

Apesar da baixa velocidade da banda larga, a quantidade de usuários que têm uma conexão residencial acima de 2 Mpbs cresceu de 5,2 milhões em 2010 (16,37%) para 11,3 milhões (30%).