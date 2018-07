Levantamento feito pelo Ibope aponta que o número de acessos à internet no Brasil cresceu 5% ante 2011

FOTO: Thiago Queiroz/AE

SÃO PAULO – O número de pessoas com acesso à internet no Brasil chegou a 82,4 milhões no primeiro trimestre de 2012, segundo pesquisa do Ibope, em parceria com a Nielsen Online, divulgada nesta segunda-feira.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

O número representa um aumento de 5% ante o primeiro trimestre de 2011, quando o levantamento calculou que 78,2 milhões de pessoas tinham acesso à internet no Brasil.

Se considerados os dados recolhidos pelo censo demográfico realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a pesquisa do Ibope indica que aproximadamente 43% dos brasileiros têm acesso à web.

/REUTERS

—-

Leia mais:

• Internet móvel no Brasil triplica em um ano