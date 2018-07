A norte-americana Warner Bros informou que oferecerá cinco filmes adicionais para locação no site de rede social Facebook, em um sinal da intensificação da concorrência na oferta de aluguel de filmes pela internet.

Segundo a Warner Bros, unidade da Time Warner, serão disponibilizados os títulos Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta, A Origem, Juntos pelo Acaso e Zé Colmeia – O Filme.

No início deste mês, a Warner Bros anunciou que disponibilizaria alguns de seus filmes no Facebook, para que clientes pagassem o aluguel usando Facebook Credits” Até agora, a moeda virtual vinha sendo usada principalmente em jogos no site.

/ REUTERS