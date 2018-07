Minha coluna da quinta-feira, sobre o formidável serviço Onlive Desktop, desencadeou uma torrente de e-mails dos leitores. O que não surpreende, já que o conceito do OnLive é muito radical e, pelo menos nos bastidores, um pouco confuso.

Para evitar que alguns elétrons morram no serviço de resposta das mesmas perguntas feitas repetidamente, aqui estão as mais frequentes sobre o OnLive Desktop:

P – Consigo encontrar o aplicativo “OnLive Desktop Plus” na loja de aplicativos?

R – Ele é chamado apenas de OnLive Desktop (é o serviço que é chamado “Plus”). Além disso, no momento ele está disponível apenas nos Estados Unidos.

P – Baixei o aplicativo do iPad, mas ele pede para eu entrar com meu nome e senha. Que nome e que senha?

R – Primeiro você tem que se cadastrar para acessar uma conta grátis em desktop.onlive.com. Então coloque esse nome e senha no aplicativo.

P – Como posso dizer que este serviço é bom? Ele só informa que “o serviço está ocupado”.

R – Os servidores do OnLive ficaram assoberbados na quinta-feira, quando milhares de pessoas tentaram se cadastrar simultaneamente (o que é também conhecido como Efeito Pogue). A companhia informou que o serviço agora está ótimo.

P – A sua frase inicial foi : “você provavelmente está pagando algo como US$ 60 por mês para ter uma internet de alta velocidade. Estou pagando cinco dólares por mês e minha conexão é mil vezes mais veloz”. Isso significa que devo me livrar do meu serviço de internet?

R – Não. O seu iPad ainda precisa de uma conexão de onternet, seja Wi-Fi ou 4G, para a conexão com o OnLive. Na verdade, eu devia ter dito, “estou pagando cinco dólares por mês A MAIS e minha conexão é mil vezes mais rápida.

P – Como pode falar em conexão online com 4G? Não existe um iPad com 4G!

R – Como escrevi na coluna, você consegue um MiFi 4 G, por exemplo, da Sprint ou Verizon. (Um MiFi é um roteador hotspot Wi-Fi pessoal que cabe no bolso. Ele se conecta online pelas ondas do celular e transmite seu sinal via Wi-Fi como um hotspot).

P – Não entendo como é possível este serviço oferecer internet a velocidades de um gigabyte, se a conexão em minha casa é 500 ou mil vezes mais lenta. Acho que vou conseguir a velocidade apenas do link MAIS LENTO na cadeia. Como posso baixar um arquivo de 30 megas em um segundo, se a velocidade da Internet em minha casa é somente a DSL padrão?

R – O OnLive Desktop Plus envia ao seu iPad um vídeo por stream. É como assistir a um filme do Netflix. Se consegue assistir um filme no seu iPad agora, então conseguirá assistir no Windows PC virtual do OnLive.

Quando chamar um website pelo OnLive, ele vai aparecer na tela do seu iPad instantaneamente. Você pode abrir, editar e transmitir esse arquivo como se estivesse direto no seu iPad. Mas se quiser uma cópia dele no seu iPad, então terá que transferi-lo na velocidade normal do seu serviço de internet.

(O vídeo fica reduzido à resolução de tela do iPad e isso reduz enormemente o volume de dados que está recebendo. Aliás, está é a razão pela qual o OnLive Desktop Plus consegue realmente economizar dinheiro para qualquer pessoa cujo serviço de Internet estabelece um limite mensal. Você consome menos dados usando a Web desta maneira do que se estivesse conectado diretamente).

P – Este serviço está disponível para o meu Kindle Fire? Meu PC? Meu relógio Casio?

R – No momento ele está disponível somente para o iPad. A companhia pretende disponibiliza-lo para o Android, iPhone/iPod Touch, PC e Mac nos próximos meses.

* Publicado originalmente em 24/2/2012.