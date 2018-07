Depois do sucesso do Vergatario (foto) na Venezuela, o ministro de Ciência e Tecnologia do país anunciou hoje que eles querem criar um smartphone para competir diretamente com o BlackBerry, da canadense RIM.

De acordo com a Reuters, ele vai ser produzido pela Vetelca, uma empresa conjunta da a estatal venezuelana CANTV com a chinesa ZTE chinesa.

O preço do novo aparelho não foi divulgado, mas deve seguir a linha do Vergatario, que foi lançado em maio pelo presidente da Venezuela, Hugo Chávez, como sendo o “celular mais barato do mundo”.

O Vergatario custa US$ 15, ele tem o objetivo de ser um telefone popular e acessível. Mas sabe qual a configuração? Uma “supercâmera” de 0.3 megapixels, rádio e tocador de MP3. No Brasil, seria muito pouco por um telefone de 30 reais, não? Tem operadora que oferece celular muito melhor que esse, de graça.

Ainda assim, o estoque esgotou em poucos dias. A ideia é produzir 300 mil unidades do Vergatario esse ano. Vamos ver se o smartphone também vai ser tão “bom e barato” a ponto de competir com um BlackBerry.