Mais um dia de festa para os fãs da Apple. A partir das 14h (horário de Brasília) nesta segunda-feira, 7, Steve Jobs em pessoa anunciará mais uma novidade da marca – e sinalizará para onde pode ir o mundo da tecnologia na segunda metade do ano. A expectativa é que Jobs finalmente apresente o iPhone 4G – o episódio do aparelho esquecido em um bar deu indícios suficientes para comprovar a hipótese.

O iPhone 4.0 será a resposta da Apple aos celulares Android, que já são os mais vendidos dos EUA. Além do suporte à rede 4G, o novo iPhone pode ter câmera frontal, melhoramentos na tela e na bateria e mais capacidade de armazenamento.

O sistema operacional 4.0 já foi anunciado e está disponível para desenvolvedores há mais de dois meses. A principal diferença desse OS é a capacidade multitarefa. O fato do sistema operacional só conseguir executar uma tarefa de cada vez era considerado um dos maiores defeitos do iPhone. Além disso, o novo sistema deve ter também o iBooks e o Game Center, plataforma social de games.

A Worldwide Developer’s Conference é o maior evento da Apple. Ela reúne todos os anos milhares de desenvolvedores no Moscone Center, em San Francisco (mesmo lugar onde foi realizado no mês passado o I/O, conferência de desenvolvedores do Google). Para esta edição, os cinco mil ingressos foram vendidos em apenas oito dias.

A Apple usa a conferência para apresentar suas grandes novidades. Em 2008, a empresa anunciou no evento o iPhone 3G ; no ano passado, a estrela do WWDC foi o iPhone 3GS (sem Steve Jobs, que estava afastado). Neste ano, o presidente da Apple já confirmou sua presença.

Desta vez, além do iPhone 4G, a Apple também poderá anunciar o novo iTunes, que será baseado na nuvem. A Apple adquiriu no final do ano passado o Lala, portal de streaming musical, mas encerrou as atividades do serviço no dia 31 de maio. Além disso, também espera-se novidades na Apple TV.

O evento começa às 10h da manhã em San Francisco (14h de Brasília). Acompanhe a cobertura no blog e no Twitter do Link.