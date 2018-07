Depois de o Gizmodo ter pagado por um protótipo perdido do iPhone 4G (ou HD), o DailyTech informa que um outro protótipo foi encontrado por um site de tecnologia do Vietnã. E parece que este modelo está mais próximo de uma versão final do que o aparelho comprado pelo Gizmodo.

Ele não tem os pequenos parafusos que antes apareciam nos modelos 3G e 3GS. E em vez de ter impresso na parte de trás a especificação XXGB (como no modelo do Gizmodo), o iPhone 4G do Vietnã mostra o número 16 GB.