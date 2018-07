A Motorola está atuando em parceria com a Verizon no desenvolvimento de um tablet para concorrer com o iPad, da Apple, publicou o Financial Times nesta quarta-feira, 4. O produto permitirá que usuários assistam televisão e deve ser relacionado ao serviço de TV digital da Verizon, afirmou a publicação, citando pessoas próximas ao assunto.

O equipamento, que pode ser lançado entre o final de setembro e início de outubro nos Estados Unidos, contará com tela de 10 polegadas e irá operar com o sistema Android, do Google, segundo o jornal. Os usuários do produto, que contará ainda com duas câmeras, poderão compartilhar conexão sem fio com outros equipamentos próximos.

Diferente do iPad, o lançamento da Motorola suportará o Flash, da Adobe, permitindo que usuários acessem populares sites de vídeos.

Representantes da Motorola, Verizon e Google não puderam ser imediatamente contatados para comentar o assunto.

