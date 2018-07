Uma trabalhadora de 25 anos da fábrica do gigante tecnológico taiwanês Foxconn em Shenzhen, sul da China, morreu depois de se jogar do décimo andar de um prédio. É o primeiro suicídio de 2011 depois que a empresa registrou 14 suicídios no ano passado e três tentativas falhas.

Em 2010, 14 funcionários da empresa chinesa cometeram suicídio. FOTO: Bobby Yip/REUTERS

Segundo informou nesta quarta-feira, 12, o jornal South China Morning Post, a funcionária falecida, Wang Ling, imigrante da província central de Hunan, trabalhava no departamento de engenharia da Foxconn desde 2005, mas na semana passada havia recebido um e-mail no qual era convidada a se demitir.

Wang teria enfrentado seu superior, que a criticou duramente, e mais tarde ela foi levada pela empresa a um hospital psiquiátrico, onde foi diagnosticada com um ataque de esquizofrenia, afirmou seu irmão, Wang Chufeng.

No ano passado, 14 trabalhadores, em sua maioria jovens que acabavam de começar a trabalhar na empresa depois de se mudar de suas províncias, cometeram suicídio nas fábricas da Foxconn em Shenzen, onde trabalham 400 mil dos 800 mil empregados da empresa na China.

Outros três empregados também tentaram suicídio sem sucesso, enquanto a Foxconn era questionada pelo tratamento a seus funcionários. Sociólogos do país asiático advertiam sobre uma mudança nas necessidades dos jovens trabalhadores chineses que foram incorporados ao pesado ritmo de trabalho do país.

A Foxconn produz 4% dos produtos exportados pela China, e fabrica componentes para multinacionais como Sony, Hewlett-Packard, Nintendo e Apple, e produz em suas fábricas os conhecidos iPads, iPods e iPhones.

A empresa taiwanesa se defende das acusações de maltrato aos funcionários afirmando que oferece melhores condições de trabalho do que outras empresas do que outras empresas na China.

Enquanto isso, a empresa tem tomado uma série de medidas para acabar com a onda de suicídios, desde aumentar em 70% o salário dos trabalhadores até organizar festas e chamar monges para estudarem o suposto mal do “feng shui” nas fábricas.

A Foxconn também iniciou planos de transferir parte da produção de Shenzhen para outras províncias.

/ EFE