Já está disponível para download a versão de testes do Windows 8, que já estava sendo usado pelos desenvolvedores. O anúncio foi feito no primeiro dia deste mês pelo presidente da divisão do Windows da Microsoft, Steven Sinofsky, durante o Mobile World Congress, em Barcelona (leia a cobertura do evento aqui).

O executivo foi encarregado de apresentar a nova versão do sistema operacional mais popular do mundo, que deverá ser lançada oficialmente ainda este ano. Segundo Sinofsky, o novo Windows se destaca principalmente por sua interface, mas também devido ao uso de aplicativos e pela economia de energia.

A principal mudança do novo sistema operacional é visual, ao apresentar uma tela inicial mais rápida e fluente, que pode ser utilizada tanto através do telas sensíveis ao toque como usando mouse e teclado.

O Windows 8 poderá ser utilizado tanto da forma tradicional ou com uma interface que dá ênfase aos aplicativos, que são agrupados por telas de forma similar a dos sistemas operacionais para celular. Estes aplicativos são a alma do novo sistema operacional, que já vem com vários deles instalados.

“Os aplicativos trabalham juntos e se apoiam uns em outros para oferecer uma rica experiência”, disse Sinofsky durante a apresentação.

O Windows 8 também apresenta compatibilidade com todos os dispositivos, tanto em computadores como em telefones com Windows Phone, através do sistema de gerenciamento de arquivos online da Microsoft (chamado SkyDrive), de modo que os usuários poderão acessar e-mail, calendário, contatos e conectar uma ampla gama de serviços tanto para o computador como para o celular.

Sinofsky fez questão de exaltar que se trata de uma nova geração de software, que permite a interação com o computador e tablets de uma forma natural. O Windows 8 também conta com um novo navegador, o Internet Explorer 10, que, segundo prometido, oferecerá uma nova experiência aos usuários.

Desde setembro, a versão usada pelos desenvolvedores teve três milhões de downloads e, desde então, foram realizadas 100 mil modificações em seu código. A versão apresentada na quarta-feira já trazia melhorias em seu sistema de toque, que ainda não tem uma versão em português, mas pode ser baixada em inglês, francês, alemão, japonês e chinês no site windows.microsoft.com.

Com o Windows 8, a Microsoft também abre sua loja de aplicativos em versão de teste. Durante esse período, os consumidores poderão provar de graça os aplicativos que operam com todo tipo de dispositivos.

A versão do sistema para empresas será apresentado na feira CeBIT, realizada nesta semana em Hannover, na Alemanha.

