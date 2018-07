O Radiohead tem se movimentado bastante esses dias. Trancados no estúdio desde que voltaram para a Inglaterra dos bem-sucedidos shows na América do Sul (incluindo duas passagens memoráveis pelo Rio e São Paulo), o grupo lançou uma música em homenagem à morte do inglês mais velho a lutar na Primeira Guerra Mundial há duas semanas e, na semana passada, apareceu o rumor de uma outra faixa que teria vazado. “These Are The Twisted Words”, a música que apareceu em alguns sites há poucos dias, foi oficializada hoje e disponibilizada no site da banda. Desta vez foi a vez do guitarrista Jonny Greenwood apresentar a música, com um post no blog:

“Eis uma música nova, ‘These Are My Twisted Words’. Estamos gravando há um tempo e esta foi a primeira que terminamos. Estamos muito orgulhosos dela. Há outras coisas em vários estágios a serem completados, mas estamos ensaiando esta e provavelmente iremos tocar em alguns shows no verão (europeu). Espero que vocês gostem.”

Ao contrário de “Harry Patch”, que foi cobrada pelo preço simbólico de uma libra inglesa e com verba destinada à filantropia, a faixa nova segue o esquema de In Rainbows e custa zero dinheiros para quem quiser baixá-la no site oficial da banda. A novidade é que desta vez, além de usarem seus próprios servidores, o grupo apelou para o torrent e criou seu arquivo de distribuição para subí-lo via Mininova (resultado: o Mininova ficou fora do ar por esta manhã).

A expectativa agora é em relação a um novo lançamento da banda. Semana passada, eles disseram que não irão lançar mais discos e sim EPs e faixas soltas – um EP, extended play, é um formato de disco menor que um álbum, quando quatro ou seis faixas completam o repertório do lançamento (embora não exista uma regra que determine que duração ou quantas faixas tem um EP, ainda mais em tempos de falência da indústria do disco). Os fãs já começaram a especular sobre a possibilidade de estarmos assistindo ao início de um novo lançamento do grupo: há quem diga que é um EP chamado Wall of Ice ou um disco chamado Twisted Woods (teorias amparadas por pistas, imagens e palavras aleatórias que a banda espalhou em seu conteúdo digital). Mas a banda, como sempre, não se pronuncia além do estritamente necessário.