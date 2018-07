O evento que vai reunir Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Steve Wozniak, cofundador da Apple, Tim Berners-Lee, criador da World Wide Web, e Ben Hammersley, editor especial da revista Wired do Reino Unido, vai começar na próxima segunda-feira, dia 17.

A quarta edição brasileira da Campus Party abre suas portas ao meio-dia da segunda-feira para os campuseiros, como são chamadas as pessoas que, ainda no ano passado, compraram uma vaga na arena do Centro de Exposições Imigrantes e o direito de participar das quase 400 atividades — entre palestras, oficinas, debates e competições — , e de conectar seu computador a uma rede de 10 gigabits por segundo durante os sete dias de duração do evento.

Para quem não comprou ingresso (e, não, não há como fazer isso agora), estará aberta, a partir de terça-feira, 18, a área Expo e Laser, que tem entrada gratuita e uma programação que passa longe da maratona de discussões e entretenimento que rola dentro da arena. Além dos estandes dos patrocinadores, haverá exposições de produtos e pesquisas na área de tecnologia e shows.

Também estará aberta ao público uma área com computadores que visa promover a inclusão digital. O Batismo Digital, que também vai para sua quarta edição, é um espaço em que monitores ajudam pessoas pouco familiarizadas com o computador e a internet a entender um pouco de navegação e comunicação pela rede.

Montagem das bancadas onde os campuseiros poderão conectar seus computadores a uma rede de 10 GB. (Foto: Roberto Romero/Divulgação)

Dentro da Arena

Este ano, serão 6.500 campuseiros, 500 a mais que no ano passado. Desses, 4.500 irão acampar no próprio Centro Imigrantes. As atividades estarão divididas em quatro zonas, que englobam onze áreas de interesse. São elas:

• Zona Criatividade: Música, Mídias Sociais e Design, foto e vídeo

• Zona Inovação: Software Livre, Segurança e rede e Desenvolvimento

• Zona Ciência: Modding e Eletrônica, Astronomia e Espaço e Robótica

• Zona Entretenimento Digital: Jogos e Simulação

Além dessas áreas, que possuem programação própria e simultânea, o palco principal vai abrigar debates e as palestras de convidados especiais, como Tatiana Rappoport, doutora em física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro que volta ao Brasil para falar sobre o grafeno, apontado como o substituto do silício e os blogueiros Alexandre Ottoni e Deive Pazos, criadores do Jovem Nerd, além dos nomes citados no início deste texto.

Os campuseiros também terão a oportunidade de debater assuntos relacionados a tecnologia e cultura digital e de apresentarem suas ideias — sejam os planos de uma nova startup, seja um aplicativo por eles desenvolvido.

Área Expo

De entrada gratuita para todos os visitantes, a área Expo e Lazer vai funcionar das 10h às 21h de terça a sábado, 22. Entre as atrações, está o lançamento do software Leonar3Do, que permite que objetos em 3D sejam criados desenhando-se com o mouse no ar.

Uma instalação chamada de Câmera Sônica permite que os visitantes interajam “com panoramas sonoros e visuais em tempo real a partir de imagens captadas por uma câmera”, segundo a organização do evento.

Serviço

A Campus Party é realizada anualmente no Brasil e na Espanha, onde foi criada em 1997. Colômbia e México também já tiveram suas edições e os Estados Unidos devem receber uma em breve, organizada por Ben Hammersley, um dos convidados deste ano.

Assim como no ano passado, o evento acontecerá no Centro de Exposições Imigrantes, situado no quilômetro 1,5 da Rodovia Dos Imigrantes. Uma van gratuita ainda sem horário de funcionamento definido sairá de hora em hora da estação Jabaquara do Metrô. Para quem for de carro, há estacionamento no local, a preço único de R$ 20,00 por dia.

Veja onde fica o Centro de Exposições Imigrantes no mapa.