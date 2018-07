Pesquisa mostra alta de 80% nos acessos de pessoas com 55 anos ou mais

SÃO PAULO – Um levantamento da Comscore revelou que as redes sociais vão deixando de ser atividade de gente mais jovem. A pesquisa do instituto americano mostrou uma alta de 80% nos acessos de pessoas com 55 anos ou mais desde julho de 2010. É o maior índice de crescimento entre todos os grupos, diz o Comscore.

É claro que a faixa mais jovem, entre 15 e 24 anos, ainda representa o público mais engajado nesse tipo de atividade. A pesquisa diz que ele gastou em média de oito horas nas redes em outubro.

Seja como for, o mundo ficou ligado como nunca nas mídias sociais no ano que passou. De cada cinco minutos gastos online, um minuto foi em algum tipo de rede social. Os sites dedicados às redes agora atingem 82% da população mundial da internet com mais de 15 anos (o que dá 1,2 bilhão de usuários).

O Facebook é o fenômeno dentro do fenômeno. É acessado por 55% da audiência mundial da web. De cada sete minutos gastos online, um é na rede de Mark Zuckerberg.