Blogueiros teriam contaminado visitantes de seus sites; mais de 700 mil foram afetados

Site que verifica presença do malware FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Blogs do WordPress de usuários pouco experientes podem ter sido os responsávies por disseminar o malware Flashback, que colocou em risco mais de 700 mil computadores Apple.

Segundo pesquisa da empresa de segurança Kapersky, a contaminação aconteceu depois que usuários do WordPress instalaram sem se dar conta um utilitário malicioso chamado ToolsPack. A partir daí, um código que redirecionava visitantes para o malware passava a funcionar.

O número de sites no WordPress que estariam infectados foi estimado entre 30 mil e 100 mil, de acordo com diferentes pesquisas. A maioria dos IPs (aproximadamente 85%) era dos EUA, o que bate com o índice de infecção de computadores americanos (perto de 78%).

A Kapersky revelou também que mais de 205 mil usuários de Mac utilizaram o site flashbackcheck.com para verificar se estavam contaminados.