SÃO PAULO – O Manchester United, um dos principais times de futebol da Inglaterra, anunciou nessa terça-feira, 11, que não permitirá que seus torcedores entrem no estádio Old Trafford com dispositivos eletrônicos maiores do que 15 centímetros de largura por 10 centímetros de comprimento.

Ou seja: nada de levar o seu notebook ou o tablet para o jogo de futebol — não que eles sejam exatamente úteis enquanto se quer comemorar o gol do seu time e fazer a ola com a galera, certo? Pelo menos, a medida evita que aquele cara mala na sua frente queira fazer uma selfie com o iPad e atrapalhe sua visão do campo.

De acordo com o clube, a decisão foi tomada refletindo as recentes medidas de segurança dos aeroportos dos EUA e do Reino Unido. “Pedimos desculpas pelo inconveniente, mas estamos colocando a segurança dos nossos torcedores em primeiro lugar”, diz o comunicado oficial, que ainda avisa aos torcedores que celulares e câmeras não-profissionais continuam podendo entrar no estádio.

O Manchester United, entretanto, não é o primeiro time esportivo a banir aparelhos de seu estádio — em 2010, o New York Yankees, um dos principais times de beisebol dos EUA adotou postura semelhante, mas reverteu a decisão dois anos depois.