Para participar, bata entrar no site e responder perguntas sobre 7 características do Windows 7. A última etapa termina no dia 5 de agosto.

Se você foi um que lamentou a promoção da Microsoft na Austrália, que rifava US$ 10 mil entre quem baixasse o novo Internet Explorer 8, está na hora de aproveitar.

Mais duas coisas sobre o Windows 7:

- Quem comprar computadores com Windows Vista no Brasil vai poder trocar pelo 7 de graça. A regra por enquanto vale para PCs destas marcas: Asus, Bit Shop, Dell, Evolut, Digibras, Fácil, Houter, HP, Intelbras, Itautec, Kelow, LG, Megaware, Microboard e Positivo Informática.

- O preço do novo sistema já foi divulgado nos EUA – e vai ser mais barato que o Vista: a versão Home Premium será US$ 49,99 e a Professional, US$ 99,99.

O Windows 7 chega às lojas em 22 de outubro.