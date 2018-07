Uma pesquisa realizada pela consultoria Nielsen com 27 mil pessoas em 52 países descobriu que a metade delas está propensa a pagar por filmes, músicas e games online. Se 85% reafirmaram a a óbvia preferência por conteúdo gratuito, 50% disseram que gastariam com obras de ‘valor’ que possam ser baixadas de forma segura.

Metade dos consultados pagaria por revistas e jornais. Mas, para 71% deles, a versão impressa teria que ser “consideravelmente melhor” que os portais noticiosos. 75% reforçaram que, quando assinam um serviço como o de TV a cabo, querem que o seu conteúdo esteja disponível em outro dispositivo, sem a necessidade de pagar duas vezes pelo mesmo produto.

Liderando a lista de obras pelas quais os usuários pagariam, estão filmes e música (o que o sucesso do iTunes, que representa 25% do mercado norte-americano, prova). Conteúdo gerado por usuários ou formatos consagrados pela web (blogs, podcasts) são os destinos menos prováveis do dinheiro dos internautas.

A pesquisa completa, em pdf, você vê aqui.