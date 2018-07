Progresso do furacão também pode ser visto através do Instagram

SÃO PAULO – O Google lançou um mapa interativo onde é possível acompanhar o trajeto do furacão Sandy, que paralisou cidades como Nova York nesta segunda-feira, 29, dentro dos Estados Unidos.

Além da localização do furacão e de amostragens da intensidade das chuvas, também há avisos para os locais que devem ficar sem energia elétrica, sofrer danos materiais. Além do mapa geral, um outro é centrado apenas em Nova York mostrando as zonas de evacuação, os espaços que serão atingindo pelas possíveis enchentes, condições do tráfico, abrigos da Cruz Vermelha, entre outros detalhes.

Outra forma interessante de acompanhar o furacão é através do site instacane.com, que reúne imagens com hashtags relativas ao Sandy feitas no Instagram.

As imagens variam entre céus escuros, enchentes e comida estocada. Uma delas mostra a Times Square vazia. Também são diversa as montagens postadas. O alerta fica na legenda: “O Photoshop não é perigoso”.

