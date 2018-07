Desde que foi lançado em 1º de novembro o site World of Tweets, desenvolvido por uma empresa de design, já contabilizou quase duas milhões de mensagens enviadas pelo Twitter. A ideia é mapear de quais lugares nos mundo as pessoas mais twittam.

—-

Sem surpresa, a costa leste dos Estados Unidos, as cidades da Califórnia, a Europa Ocidental e o sudeste brasileiro estão entre as que originam tweets.

Ao todo, segundo a contabilização do site, o Brasil aparece em quarto lugar é responsável por 6% das mensagens do Twitter. Os Estados Unidos vêm em primeiro, com 36%, seguido da Indonésia (15%) e do Reino Unido (10%). Em quinto lugar está a Holanda, com 5%. Ao todo, as mensagens partiram de 201 países (de um total de 203).

Via TechCrunch.