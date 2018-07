Pesquisa do Oxford Internet Institute mostra predomínio de Google e Facebook no Ocidente

SÃO PAULO – Qual é o site mais visitado no Brasil? Se você chutou Google, acertou – pelo menos é o que diz uma pesquisa do Oxford Internet Institute divulgada na sexta-feira, 3.

Realizada a partir de dados de tráfico da rede mundial de computadores captadas pela Alexa, a pesquisa mostra os sites mais visitados em cada país do mundo, de acordo com o peso por sua população virtual – é por isso que países como a Grã Bretanha parecem maiores do que são no mapa.

Como se pode ver no mapa acima (clique para ampliar), Google e Facebook dominam o mundo ocidental – o primeiro vence na Europa, na América do Norte e no Pacífico Sul, enquanto a rede social é campeã de acessos na América falante de língua espanhola, no Oriente Médio e no Norte da África.

O site de buscas Yandex é campeão na Rússia, enquanto o Yahoo! vence no Japão e em Taiwan, e o Baidu, outro motor de pesquisas, é primeiro colocado na China e na Coréia do Sul.

Uma observação dos cientistas Mark Graham e Stefano de Sabbata, que realizaram a pesquisa, é que, nos cinquenta países dominados pelo Facebook, a segunda colocação pertence ao Google ou ao Facebook.