Mapa colaborativo agrupa informações sobre os protestos em todo o Brasil para ajudar manifestantes a se organizar

Um mapa colaborativo criado por Marcos Gomes, fundador da startup Boo Box, que faz publicidade em redes sociais, permite que os participantes dos protestos que estão sendo realizados pelo Brasil forneçam em tempo real informações úteis para ajudar outros participantes a se organizar.

O ‘Protestos Br’ permite, por exemplo, que o usuário informe locais com postos de ajuda a feridos, abrigo, locais com wi-fi gratuito, polícia agindo de forma hostil, entre outros dados.

Todas as informações cadastradas são sinalizadas em um mapa e podem ser consultadas tanto por região quanto pelas categorias específicas citadas acima.

Há também aplicativos para os sistemas Android e iOS que ajudam a localizar informações. O Link testou o aplicativo sem sucesso. Apenas a versão para a web estava funcionando corretamente até a publicação deste post.

Como funciona

Para usar pela web, entre no site e siga as instruções abaixo:

- Clique na aba enviar relato, no canto superior direito da tela

- Preencha o formulário com as informações úteis, preferencialmente de forma curta e precisa para facilitar a leitura

- O relato também pode ser enviado por e-mail para o endereço protestosbr at marcogomes.com

Para usar pelo celular, instale o aplicativo Ushahidi e siga as instruções abaixo:

- Abra o app e espere ele sincronizar

- Clique no botão + no canto inferior direito da tela para adicionar o mapa

- Dê um nome para o mapa que será adicionado

- Coloque a URL protestosbr.marcogomes.com

