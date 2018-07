Banco Mundial faz parceria com Google Maps

SÃO PAULO – O Banco Mundial fez uma parceria com o Google que o permite acessar dados geoespaciais de mais de 150 países. As informações são provenientes do Google Map Maker, ferramenta aberta ao público em que é possível editar e adicionar novos locais, pequenas ruas e serviços ao sistema de mapas da empresa.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A ideia é que governos, pesquisadores e organizações internacionais tenham acesso, via Banco Mundial, às informações incluídas pelos usuários do site sem precisar esperar que elas sejam aprovadas e entrem nos mapas oficiais.

Johannes Kiess (foto), diretor de operações do projeto Mapping for Results, do Instituto do Banco Mundial, falou ao Link sobre as necessidades que a organização pretende atender com iniciativas de mapeamento social. O principal objetivo é prover países em desenvolvimento com dados geográficos básicos e facilitar o acesso às informações. Com isso entidades como o próprio Banco Mundial podem planejar ações de assistência em áreas de risco e reforçar a cidadania possibilitando o acesso a informações locais cruzadas com dados geográficos para a população.

A que tipo de informações do Google o Banco Mundial terá acesso?

Basicamente, teremos acesso a um banco de dados que é incrementado diariamente via crowdsourcing, com informações como a localização de escolas e hospitais em países em desenvolvimento. Tanto o Banco Mundial quanto seus parceiros – governos, instituições não governamentais e outras agências das Nações Unidas – terão acesso a “informações cruas” do Google, como geometria e atributos de fronteiras, traçado de rodovias e dados de localização de diferentes tipos de serviços. Poderemos usá-los para embasar projetos e publicações e para desenvolver nossas próprias aplicações. Não podemos compartilhar essas informações estruturais; temos de produzir coisas que as tornem acessíveis para o público em geral.

Qual é a importância desse tipo de informação para os países atendidos pela instituição?

Muitos países em desenvolvimento não possuem esse tipo de dado. Ou possuem, mas eles são imprecisos. E eles são muito valiosos para planejar e monitorar ações após desastres naturais, por exemplo. Temos uma grande meta que é tornar dados geográficos disponíveis para os cidadãos de nações em desenvolvimento. As informações que coletamos com as pessoas desses países posteriormente serão públicas e acessíveis para todo o mundo pelo Google Maps.

Como os dados coletados via Map Maker podem ser usados na prática?

Em situações de desastres naturais. Quando você vai pensar a logística para, por exemplo, levar tendas ou comida para a população de uma área afetada por um desastre, se não souber onde as rodovias estão, não consegue realmente organizar isso. Também é preciso saber onde ficam os hospitais. Se não souber onde estavam as casas de um local atingido por um terremoto, não dá para saber onde é possível encontrar sobreviventes e fica difícil organizar um resgate.

E além de desastres naturais?

Provedores de serviços públicos precisam de informações geográficas para planejar suas ações. Por exemplo, se um governo não sabe exatamente onde estão as escolas de seu país, como vai identificar as falhas no sistema educacional e planejar onde as próximas escolas serão construídas? Não saber exatamente onde há infraestrutura, pontos de água, hospitais dificulta todo o tipo de planejamento. Outro exemplo é o monitoramento de informações como índices de abstenção e de performance dos alunos de cada escola. Podemos cruzar dados como esse com informações de localização e facilitar a consulta para uma organização e para os cidadãos. Também podemos cruzar todos esses dados com o feedback da população sobre os serviços públicos e acompanhar o andamento de projetos.

Que outros projetos de mapeamento vocês já promoveram?

Fizemos um projeto piloto com o Google, a “Mapatona do Sudão do Sul” (leia mais abaixo). Foi uma experiência fantástica. Lembro-me de uma senhora do Sudão do Sul de uns 60 ou 70 anos que não era muito familiarizada com o computador, mas estava lá sentada conosco vendo fotos de satélite de sua cidade natal. Ela nos contou histórias sobre o lugar, sobre sua juventude. Falou sobre um campo de futebol que era muito importante para aquela vila e especialmente para ela, porque tinha se casado lá. E ela nos mostrou onde estão escolas e hospitais. E foi muito fascinante ver o quanto as pessoas vivem pela geografia, como é fácil extrair esse tipo de conhecimento delas e colocá-lo em mapas e tornar isso disponível para o resto do mundo.

MAPEAMENTO SOCIAL

Mapping for Results | Iniciativa que mapeia com precisão todos os projetos financiados pelo Banco Mundial, misturando esses dados aos dados locais de desenvolvimento. O mapa completo pode ser acessado pelo site da instituição.

‘Mapatona’ do Sudão do Sul | Maratona de mapeamento foi realizada em dois eventos – uma em Washington (EUA) e outra no Quênia –, em abril do ano passado, três meses antes da criação do novo país, que não contava com quase nenhum material cartográfico. Representantes do Banco Mundial e emigrantes sudaneses se reuniram para indicar a localização de estradas, serviços públicos e construções usando a ferramenta do Google.

FOTOS: Divulgação

Parceria Google Map Maker | Quênia, Sudão do Sul, Tanzânia, Serra Leoa, Gana, Zâmbia, Nigéria, República Democrática do Congo, Moldova, Moçambique, Nepal e Haiti são os países que participarão da fase piloto do projeto e já podem pedir acesso às informações cedidas pelo Google.

—-

Leia mais:

• Link no papel 23/01/2012