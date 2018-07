Com o crescimento do uso de informações geolocalizadas e da preocupação com a qualidade do serviço 3G no Brasil, um mashup colaborativo que reúne dados sobre a cobertura da internet móvel e pontos no Google Maps pode ser muito útil para avaliar qual operadora oferece o melhor em qual região.

O blogueiro Gabriel Subtil criou o Mapa com sinal 3G, um mashup onde qualquer pessoa munida de uma conta Google pode marcar um ponto no mapa e informar a operadora, a força do sinal, a velocidade da conexão e qualquer outra informação que achar pertinente sobre a qualidade da internet móvel do local.

Quem colabora também está contribuindo com o controle da qualidade do serviço 3G no País.