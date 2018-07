Mapeando os homicídios de Nova York

O New York Times entendeu que jornalismo, na internet, não é feito só de texto e imagens. O jornal vem apostando em outras narrativas, como os jogos da Persuasive Games, para contar histórias e informar. Agora, com o Mapping Homicides in New York City, o grupo adota também o uso jornalístico dos mapas.

22/06/2009 | 17h24

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo