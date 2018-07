Avatar é apenas o filho caçula de uma linhagem que conta com representantes tão diferentes quanto o dinossauro Gertie (do animador Wilson McCay) e o Jornada nas Estrelas de J.J. Abrams – de filmes que criavam uma fantasia de futuro para executar, na prática, o futuro do cinema. A abaixo lado reúne alguns dos grandes nomes que fizeram parte dessa história.

1902

VIAGEM À LUA – Além de cineasta, o francês Georges Méliès era mágico. E usou truques como a superposição de imagens para criar ilusões.

1933

KING KONG – Ápice da carreira do primeiro grande mestre dos efeitos especiais, Wills O’Brien, um dos inventores do stop-motion, usado até hoje.

1956

O PLANETA PROIBIDO - Primeiro filme com trilha sonora totalmente eletrônica marca a estreia de um robô no cinema

1968

2001 – Primeiro a usar em grande escala a técnica da projeção frontal, em que cenários e atores eram superpostos ao mesmo tempo em que se filmava.

1977

GUERRA NAS ESTRELAS - Introduziu a fotografia de movimento controlado, técnica que mistura miniaturas a cenas reais filmadas lentamente.

CONTATOS – Douglas Trumbull, que trabalhou em Guerra nas Estrelas, deu vida a naves espaciais com o mesmo processo de fotografia, mas em espaços abertos.

EXTERMINADOR DO FUTURO 2 – James Cameron investiu pesado em efeitos especiais e, pela primeira vez, usou cenas de atores com imagens criadas por computador.

1993

PARQUE DOS DINOSSAUROS – Spielberg usa computação gráfica para criar os seres pré-históricos e estabelece novo padrão de efeitos especiais.