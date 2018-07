O problema é que a inscrição gratuita no site dá acesso a apenas um kit com cerca de 50 figuras para uso nos quadrinhos. E elas não variam muito do que já se encontra nas revistinhas: o Cebolinha dando nós nas orelhas do Sansão e a Mônica brava, correndo atrás. Se a ideia era permitir que as crianças tivessem liberdade plena para criar, falhou.

Desenho que fiz com o pacote gratuito da Máquina

Os outros pacotes, que dão mais matéria-prima aos usuários, são pagos. Variam de R$9,90 mensais a incríveis R$99 anuais.

“A idéia é a de criar um passatempo, um game que permita que a turma possa receber elementos com as quais fazer uma tirinha. Quanto mais tempo usarem, mais eles vão se sofisticando, melhorando seu controle, buscando mais elementos, páginas. É um passo para nos integrarmos mais com a geração que se criou na internet”, defende Maurício de Sousa, em entrevista ao Link. Difícil é saber de onde virá a originalidade das tirinhas, já que as imagens seguem exatamente o padrão estabelecido.

O sistema, que combina as tecnologias .Net (da Microsoft) e Flex (da Adobe) é uma parceria dos estúdios com a empresa carioca Lector.com e seria o grande passo para o maior estúdio nacional de quadrinhos (representante de 80% do mercado) se tornar ‘social’ e aumentar a interação com os leitores.

“Todos passarão por uma avaliação da nossa equipe. Os mais criativos – tanto no desenho quanto no roteiro – podem ser publicados e vão receber por isso. Esperamos incentivar muita gente a se descobrir nos quadrinhos”, afirma Maurício.

Mas com tão poucas – e caras – opções, dá pra ser criativo? Vamos descobrir.