SÃO PAULO – Chegar em casa, abrir a geladeira e decidir o que fazer para o almoço ou jantar nem sempre é tarefa das mais fáceis – especialmente quando há uma certa escassez de ingredientes. Em busca da atenção do consumidor, algumas marcas começaram a usar a tecnologia para ajudar a resolver esse problema.

A Hellman’s, da Unilever, colocou no ar recentemente o Whatscook, um serviço gratuito em que chefs de cozinha ajudam o usuário comum a cozinhar pelo WhatsApp.

O interessado cadastra o número do celular no site do Whatscook para receber o contato do chef de cozinha, que fica disponível em dois horários, das 12h às 14h ou das 19 às 22h. O usuário pode tanto dizer quais ingredientes tem em casa para que o chef sugira um prato e ajude no preparo quanto pedir ajuda para incrementar algum prato em específico. O serviço é gratuito e ficará no ar até sexta-feira, dia 6.

Geolocalização.

Outra ferramenta criada pela Knorr, também da Unilever, ainda está em fase de testes, mas promete oferecer opções de receitas customizadas de acordo com o dia da semana, temperatura, horário, número de convidados e ingredientes à disposição do usuário.

A campanha Inspiring Kitchen desenvolveu um aplicativo para smartphones disponível, em fase beta, apenas para o sistema iOS, da Apple. O app funciona associado a uma série de acessórios de cozinha lançados pela Knorr, como panos de prato, aventais, luvas e imãs de geladeira que estão sendo distribuídos em alguns pontos de venda para testes.

Ao apontar o smartphone para a estampa de um desses acessórios, que funcionam como QR Codes, o aplicativo reconhece que o usuário está na cozinha e usa o sistema de geolocalização do celular para identificar a região, temperatura, estação do ano e período do dia. A partir desses dados, oferece uma lista de receitas indicadas para aquelas condições. O usuário ainda pode filtrar as receitas de acordo com o número de convidados e ingredientes disponíveis.

Veja como o aplicativo funciona no vídeo (disponível no YouTube)