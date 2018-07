SÃO PAULO – Criado para defender direitos e regulamentar o uso da internet no Brasil, seria de se esperar que o Marco Civil da Internet virasse assunto natural nas redes sociais — e de acordo com uma pesquisa feita pela agência Burson- Marsteller entre os dias 18 de março e 17 de abril, a maioria das publicações feitas sobre o assunto era favorável ao projeto de lei, chamado de “Constituição da Internet” brasileira.

Em 11.813 publicações analisadas pelo grupo, 69% delas eram favoráveis à aprovação do projeto de lei; 21% eram contra e postagens neutras representavam apenas 10% do total. Dois picos de audiência foram observados no período: o primeiro na aprovação do projeto na Câmara, em 25 de março, e o outro no twittaço a favor da urgência da votação do projeto, no dia 15 de abril. Tais picos foram melhor observados no Twitter, que concentrou 92% das postagens – 77% delas a favor.

Já no YouTube e no Facebook – onde foram captadas apenas informações de posts abertos – prevaleceram as reações negativas sobre o tema. No site de vídeos, nada menos que 91% das publicações se diziam contrárias à aprovação do projeto.

Além de publicações em redes sociais, o estudo também analisou a cobertura de imprensa: para a Burson-Marsteller, a cobertura foi neutra (96%), com caráter mais informativo do que opinativo.

Veja mais detalhes no infográfico produzido pela agência.