Post publicado no:

Tarikh Korula e um amigo passeavam pelo Lower East Side, em Nova York, tentando achar um bar que visitaram em outra ocasião, mas havia um problema: nenhum deles lembrava o nome do local, muito menos a rua ou o endereço. Então eles se separaram e começaram a vagar pelos quarteirões, planejando que um ligasse para o outro quando achassem o destino – e eles finalmente conseguiram.

Em uma entrevista por e-mail, Korula disse que ficou frustrado pela dificuldade em dizer sua localização pelo telefone. No final, ele acabou acenando e berrando para chamar a atenção do colega. A experiência negativa inspirou Korula, fundador da empresa de tecnologia Uncommon Projects, a trabalhar com seu parceiro Josh Rooke-Ley para desenvolver um aplicativo que resolvesse esse problema.

O produto se chama Marco (referência ao jogo infantil popular nos EUA Marco Polo) e funciona com mensagens de SMS ou como um app de iPhone. Ele permite que duas pessoas compartilhem localizações uma com a outra, facilitando o encontro. O objetivo, diz Korula, era favorecer uma conexão de pessoa para pessoa, já que o app não pede login e nem divulga sua informação em redes sociais.

O criador do projeto nota ainda que ele é uma boa opção para pessoas preocupadas com a privacidade em serviços de geolocalização. Como eles escrevem no website do app: “É realista esperar que parentes, colegas de trabalho e amigos adotem redes sociais para se encontrarem? Eles precisam de um jeito mais simples”. Para Korula, o Marco é um serviço que “minha mãe pode usar, algo privado em vez de social, uma experiência em que você está sempre no controle”.

/NICK BILTON (THE NEW YORK TIMES)