NOVA YORK – Para as varejistas norte-americanas de produtos eletrônicos Best Buy e RadioShack, vender produtos da Apple é, no melhor dos casos, uma experiência um pouco amarga. Cada novo dispositivo da Apple, como o novo iPad revelado nessa quarta-feira, 7, ajuda a trazer mais pessoas para as lojas das redes. Mas, ao mesmo tempo, elas ganham menos dinheiro com cada iPad, iPhone ou iPod vendido do que se vendessem dispositivos semelhantes.

Terceira geração do iPad, lançada nessa quarta, tem tela HD e acessa a rede 4G.

“No nível mais básico, a Apple dá uma margem menor de varejo” porque a Apple cria a demanda, disse Andy Hargreaves, analista da Pacific Crest Securities.

Analistas têm estimado que a Best Buy compra o iPhone 4S de 16 GB da Apple por cerca de US$ 600, e o vende por US$ 300 para consumidores que aceitarem um contrato novo de dois anos de telefonia móvel.

A Best Buy não chega a ter prejuízo com a venda, já que operadoras celulares como a AT&T dão uma comissão de US$ 400 por cliente, mas faz lucro de apenas US$ 100.

Comparativamente, um dispositivo com o sistema Android, como, por exemplo, o Droid RAZR, leva a Best Buy a pagar US$ 300 à Motorola por aparelho, que será vendido por US$ 200. A loja ainda consegue a comissão de US$ 400 da operadora e acaba ganhando US$ 300 com a venda.

“Claramente, as margens de lucro de produtos da Apple são mais magras do que outros produtos, esteja você falando de um iPod contra outro tocador de MP3, ou de um iPhone contra aparelhos Android ou BlackBerrys”, disse Anthony Chukumba, analista da BB&T Capital Markets.

Ele disse que isso também acontece nas margens de lucro quando se trata de um iPad contra um tablet com Android. Muitos iPad tem apenas conexão com redes WiFi, então varejistas não têm comissão das operadoras celulares.

Mas analistas afirmam que independentemente de quanto as varejistas ganham com as vendas de eletrônicos, elas precisam ter produtos atraentes para oferecer. ”Não há muita coisa que a Best Buy ou a RadioShack possam fazer a respeito”, disse Chukumba. “Elas têm que ter os produtos da Apple a partir das perspectivas de vendas, de relevância e do movimento de clientes”, acrescentou.

Representantes da Apple e da Best Buy não quiserem comentar o assunto.

/ Dhanya Skariachan (REUTERS)