Mario Kart; em breve no cinema mais próximo

Mario Kart está chegando aos cinemas. Ou ao menos é isso que os produtores do trailer de Mario Kart – The Movie, querem que nós acreditemos. Produzido pelo grupo de comédia DrCoolSex, o trailer do (fictício) filme mostra que Mario se tornou encanador apenas depois de largar sua carreira nas pistas.

31/08/2009 | 17h51

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo