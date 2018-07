O mineiro chileno Mario Sepúlveda celebra ao ser resgatado da mina. FOTO: REUTERS/DIVULGAÇÃO/GOVERNO CHILENO

Mario Sepúlveda foi o segundo mineiro a ser resgatado no Chile nesta terça-feira, 13. Mas é o único com tantas menções no Twitter e um grupo no Facebook só para ele.

Mario se tornou herói nas redes sociais. Além de possuir o já aclamado status de mineiro resgatado, ele saiu da cápsula Phoenix 2 com ânimo e bom humor que chamaram a atenção da imprensa do mundo inteiro. Entoando cantos de homenagem ao Chile e agradecendo, um por um, à equipe de resgate (veja nesse vídeo da CNN), Mario virou celebridade, ainda que tenha dito ao jornal Daily Telegraph que não gosta nada da ideia de ficar famoso.

“Eu imploro para que a mídia não nos trate como artistas ou figuras do showbusiness”, disse, a modéstia só contribuindo para que ele se tornasse um meme. “Gostaria que me mostrassem como o que sou: um mineiro. E continuarei a ser mineiro”, completou o mineiro, que já está sendo apelidado de “Super Mario”.

Outra frase dita por Mario, durante uma coletiva, também acabou responsável por viralizar sua personalidade marcante nas redes sociais. “Eu estive com Deus e com o diabo. Eles lutaram. E Deus ganhou”.