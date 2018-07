Reuters Presidente executiva do Yahoo, Marissa Mayer iniciou sua carreira no Google e chegou em 2012 à veterana empresa de internet cercada de expectativas: seria ela capaz de reverter o cenário ruim que o Yahoo estava passando? Depois de quase cinco anos, Marissa decidiu deixar a empresa, depois de sofrer pressões cada vez mais fortes dos investidores e maus resultados: em 2015, o Yahoo registrou perdas na casa de US$ 4,5 bilhões.

O Yahoo anunciou nesta segunda-feira, 9, que sua presidente executiva Marissa Mayer e o cofundador David Filo deixarão seus cargos no conselho administrativo quando a venda dos negócios de internet da empresa para a Verizon for concluída. Quando isso acontecer, o que restar do Yahoo – uma empresa sem produtos nem funcionários – também deve ganhar um novo nome: Altaba.

A companhia informou que essas mudanças ocorrerão após a conclusão da venda por cerca de US$ 4,8 bilhões da divisão de seus negócios de internet para a Verizon Communications, uma das maiores operadoras dos Estados Unidos. O negócio anunciado em julho, porém, está ameaçado após o Yahoo ter sido alvo de dois grandes ataques com roubo de dados de seus usuários.

Também devem deixar o conselho seu presidente, Maynard Webb, bem como o ex-presidente Eddy Hartenstein, Richard Hill e Jane Shaw. Eric Brandt, ex-diretor financeiro da Broadcom Corp., substituiu Webb como presidente do conselho.

Mayer tornou-se presidente executiva do Yahoo vinda do Google, em 2012. Em seus anos na empresa, ela tentou transformar o Yahoo em uma empresa de mídia, fazendo inúmeras aquisições – a principal delas, o Tumblr, custou à empresa US$ 1 bilhão.

As tentativas, porém, foram infrutíferas – e o Yahoo se tornou incapaz de recuperar o investimento feito. Pressionada por investidores, Marissa acabou vendendo os negócios de internet do Yahoo à Verizon – a empresa restante, que se chamará Altaba, controlará uma fatia acionária na Alibaba e também o Yahoo Japan, subsidiária do antigo Yahoo que tem diversos negócios no país asiático.

Para a Verizon, a transação deve impulsionar sua divisão de internet – a America Online (AOL) –, que foi adquirida pela operadora por US$ 4,4 bilhões no ano passado. Em especial, a AOL deve utilizar as tecnologias do Yahoo para propaganda, além de ativos como busca, e-mail, serviços de mensagens e também de ofertas imobiliárias.

Fundado em 1994, o Yahoo foi a porta de entrada na web da primeira geração de usuários da internet e seus serviços atraem até hoje 1 bilhão de visitantes mensalmente.