Max Whittaker/The New York Times Marissa Mayer deixará o Yahoo em breve

A presidente executiva do Yahoo, Marissa Mayer, vai receber uma compensação de US$ 23 milhões quando a operadora de telecomunicações Verizon concluir a aquisição dos negócios de internet do Yahoo nos próximos meses. O valor, que inclui cerca de US$ 3 milhões em dinheiro, além de ações e outros benefícios, está previsto em um documento entregue ontem pelo Yahoo à Securities and Exchange Comission (SEC).

Quando a compra dos negócios de internet do Yahoo – que incluem o serviço de blogs Tumblr e o serviço de e-mail, por exemplo – for encerrada, a empresa remanescente, chamada Altaba, será responsável por controlar participações na gigante do e-commerce Alibaba e no Yahoo Japan. Como já anunciado, Marissa não será parte da Altaba. A executiva ainda não confirmou se ficará na Verizon após a aquisição.

“Pessoalmente, eu planejo ficar. Eu amo o Yahoo e eu acredito em todos vocês. É importante para mim ver o Yahoo nesse novo capítulo”, afirmou a executiva, em carta enviada para funcionários em julho.

Novela. A negociação entre a Verizon e o Yahoo tem enfrentado obstáculos, especialmente após o Yahoo divulgar pelo menos três vazamentos de dados de usuários ocorridos nos últimos anos, mas só revelados recentemente. Por causa disso, a Verizon reduziu sua oferta pelo Yahoo para US$ 4,48 bilhões.