SÃO PAULO – O presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou hoje por meio da rede social que está doando US$ 25 milhões em parceria com sua esposa, Priscilla Chan, para o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), dos EUA, para ajudar no combate ao Ebola.

“A epidemia do ebola está em um ponto crucial. Infectou 8,4 mil pessoas até agora e está se espalhando rapidamente”, disse Zuckerberg em um post na sua página no Facebook. “Nós precisamos do ebola sob controle no curto prazo de maneira que ele não se espalhe mais e se torne um problema global de saúde no longo prazo que nós tenhamos que lutar contra por décadas e em larga escala, como aconteceu com o HIV”, disse.

Em nota, o CDC diz que a doação ajudará a resolver as questões mais urgentes à medida que o vírus muda e evolui. ”O passo mais importante que podemos tomar é parar o ebola em sua fonte. O quanto antes o mundo se unir para ajudar o oeste da África, mais a salvo todos estaremos”, afirmou o diretor do CDC, Tom Frieden, por meio de nota.

Anteriormente, o casal já havia doado US$ 120 milhões para ajudar escolas nos EUA. A fortuna de Zuckerberg é estimada em US$ 32 bilhões.