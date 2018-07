Zuckerberg desafiou outros três famosos da tecnologia a participar do desafio. FOTO: Reprodução Zuckerberg desafiou outros três famosos da tecnologia a participar do desafio. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, é a mais nova celebridade a participar do “desafio do balde de gelo”, que viralizou entre famosos nas redes sociais dos EUA.

A campanha desafia pessoas a jogar um balde de água com pedras de gelo em si mesmas com a proposta de chamar a atenção da população para a doença Esclerose Lateral Amiotrófica (ALS, na sigla em inglês).

O participante deve gravar um vídeo cumprindo o desafio e depois publicá-lo nas redes sociais desafiando outras três pessoas a fazer o mesmo ou a doar US$ 100 para uma fundação de apoio a portadores da doença em até 24 horas.

O governador de Nova Jersey, Chris Christie, foi quem desafiou Zuckerberg. Em sua página no Facebook, o criador da rede social mais famosa do mundo publicou um vídeo cumprindo a missão e desafiou o presidente do conselho de administração da Microsoft, Bill Gates, a diretora de operações do Facebook Sheryl Sandberg, e o presidente-executivo do Netflix, Reed Hastings a fazer o mesmo (clique para ver).

Até o presidente dos EUA, Barack Obama, foi desafiado a cumprir a missão, mas preferiu só doar o dinheiro.

Entre os que já divulgaram vídeos participando da ação estão o CEO do Twitter, Dick Costolo, que publicou seu vídeo no aplicativo Vine (clique para ver).

O presidente da Microsoft, Satya Nadella, não só cumpriu a missão como foi ousado ao escolher os próximos a cumprir o desafio: indicou o CEO da Amazon, Jeff Bezos, e o CEO do Google, Larry Page, a fazer o mesmo (clique para ver o vídeo).

Blake Shelton, Adam Levine, e o apresentador Carson Daly, do programa The Voice, também colaboraram com o desafio do balde de gelo (clique para ver).

Nem o presidente do Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, deixou de jogar um balde de gelo em sua cabeça. Ele publicou o vídeo na sua conta no Instagram (clique para ver).