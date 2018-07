Post publicado no:

Por Miguel Helft

Na noite de quarta feira, 6, Mark Zuckerberg convidou cerca de 400 pessoas para assistirem a um filme. Não, não era o filme que você está pensando. Estamos falando do filantropo Mark Zuckerberg, e não do diretor executivo do Facebook. Condizendo com a doação filantrópica feita por ele aos programas de reforma no sistema educacional americano, o filme era Waiting for Superman (“Esperando pelo Super-Homem”, em tradução livre), um incisivo documentário sobre a crescente precariedade das escolas públicas dos Estados Unidos.

—-

A exibição foi em Palo Alto, Califórnia, a poucos quarteirões da sede do Facebook. Os coanfitriões foram John Doerr, capitalista investidor, e sua mulher, Ann, além de Sheryl Sandberg, diretora de operações do Facebook, a respeito de quem escrevi um perfil no domingo, e o marido dela, Dave Goldberg, diretor executivo da Survey Monkey. O evento foi organizado em parceria com um grupo de organizações que propõem reformas para o sistema educacional, como New Schools Venture Fund, Citizen Schools, Rocketship Education e KIPP Bay Area Schools.

Se o objetivo da exibição era cativar o interesse de possíveis doadores, a escolha de público foi certeira. Entre os espectadores estavam os ricos de famosos do Vale do Silício, como Scott McNealy, ex-presidente da Sun Microsystems, Frank Quatronne, banqueiro investidor, e um grande número de capitalistas investidores, executivos do ramo de private equity e executivos do alto escalão de empresas como Apple, LinkedIn e, é claro, do próprio Facebook. Apesar de os problemas das escolas urbanas receberem a maior parte da atenção no documentário, o elo entre educação e competitividade americana, mensagem que há muito ecoa entre a elite do Vale, também foi debatido por Bill Gates, entre outros.

Zuckerberg, 26 anos, era um dos mais jovens dentre os presentes. Pouco depois de ter anunciado o lançamento de novos recursos para o site do Facebook num outro evento, ele fez uma breve apresentação do filme e comentou o quanto eram necessárias as reformas propostas. E num sinal de que talvez não esteja levando muito a sério o nada elogioso retrato dele apresentado naquele filme, Zuckerberg abriu sua fala comentando como achava estranho convidar alguém para assistir a um filme hoje em dia.