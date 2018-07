Seções de perguntas e respostas com Mark Zuckerberg são uma tradição do Facebook. FOTO: Divulgação Seções de perguntas e respostas com Mark Zuckerberg são uma tradição do Facebook. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – O cofundador e diretor executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou em seu perfil na rede social que na próxima quinta-feira, dia 6, fará uma seção pública de perguntas e respostas com usuários da rede social em uma página no próprio Facebook.

Os interessados em participar devem curtir a página criada para o evento e escrever sua pergunta na forma de comentário. O executivo também pede para os participantes curtirem as perguntas que outras pessoas tenham postado e considerem interessantes.

Na quinta-feira, Zuckerberg responderá durante cerca de uma hora algumas perguntas publicadas na página.

A ideia é levar para a rede social uma tradição do escritório principal do Facebook, no Vale do Silício, onde toda sexta-feira Zuckerberg participa de uma seção de perguntas e respostas com funcionários da companhia.

“É uma parte importante da cultura do Facebook. As pessoas fazem perguntas profundas sobre a empresa estar indo para determinadas direções, o que eu penso sobre alguns acontecimentos no mundo e como podemos continuar melhorando nossos serviços para todo mundo. (…) Agora, quero levar essa tradição para toda a nossa comunidade”, escreveu Zuckerberg na sua rede social.